Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет в режиме видеоконференции

НУР-СУЛТАН, 23 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана из-за ситуации с распространением коронавируса приняли решение провести запланированный на 31 марта в республике неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в режиме видеоконференции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта в городе Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении.

При этом в МИД республики напомнили, что во встрече примут участие все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем в данной организации.

17 марта пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана информировала, что по итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.