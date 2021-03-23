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В Китае заявили, что визит Лаврова имел важное значение для решения международных вопросов

В МИД КНР отметили, что визит министра иностранных дел РФ был очень плодотворным

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай имел важное значение для политического решения ряда вопросов регионального и международного значения. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Визит Сергея Лаврова имел позитивное и важное значение для политического решения целого ряда региональных и международных вопросов", - подчеркнула она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, плодотворное сотрудничество Пекина и Москвы в условиях пандемии "свидетельствует об особом характере китайско-российских отношений". "Этот визит был очень плодотворным, - уточнила Хуа Чуньин. - Стороны достигли взаимопонимания по целому ряду вопросов".

Официальный представитель отметила, что Китай и Россия - партнеры, твердо отстаивающие свои национальные интересы и играющие ключевую роль на международной арене.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
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