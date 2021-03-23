В МИД КНР заявили, что Запад не обладает достаточным потенциалом для санкционного давления

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты, страны ЕС и прочие западные государства не обладают достаточным потенциалом для оказания эффективного санкционного давления на Китай. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вчера мы увидели, как западные страны предприняли совместные действия [против Китая]. Это действительно так, но если вы спросите, обеспокоило ли это Пекин: уверяю вас, ни в коей мере, - сообщила она на регулярном брифинге. - Так, население США, Великобритании, Канады, а также Евросоюза составляет порядка 11% от количества людей, проживающих на нашей планете, а жители Китая - одну пятую часть. Поэтому западные страны своими заявлениями не способны представлять позицию и взгляды всего международного сообщества".

Как уточнила Хуа Чуньин, у Запада "нет ни прав, ни компетенции" выступать в качестве "рупора международной демократии". "Они отстаивают интересы небольшой группы стран, в то время как количество сторонников КНР постоянно увеличивается. Вся демократия Запада - гегемонистское лицемерие", - добавила дипломат.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Одновременно власти Великобритании и Канады применили аналогичные меры в отношении четырех китайских чиновников и одной организации КНР. Кроме того, Министерство финансов США добавило в санкционный список двух граждан Китая.