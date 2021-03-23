Блинкен заявил, что хотел бы обсудить с Маасом вопрос строительства "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен ждет возможности обсудить вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" с главой МИД Германии Хайко Маасом. Такое заявление он сделал во вторник по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Президент Байден очень ясен, говоря, что это (строительство газопровода - прим. ТАСС) плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это [на встрече с Маасом]. Я очень жду этой дискуссии", - сказал он.