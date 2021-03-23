{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен заявил, что хотел бы обсудить с Маасом вопрос строительства "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен ждет возможности обсудить вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" с главой МИД Германии Хайко Маасом. Такое заявление он сделал во вторник по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Президент Байден очень ясен, говоря, что это (строительство газопровода - прим. ТАСС) плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это [на встрече с Маасом]. Я очень жду этой дискуссии", - сказал он.

Теги
СШАГерманияМаас, ХайкоБлинкен, Энтони
В парламенте Армении заявили, что правящий блок проголосует за отмену военного положения
Читать полностью