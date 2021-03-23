Власти Минска отказали белорусской оппозиции в проведении митинга

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Мингорисполком отклонил заявку организаторов на проведение 25 марта акции белорусской оппозиции. Об этом сообщил ТАСС во вторник лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич - один из заявителей проведения мероприятия.

"Заявку отклонили, в ответе Мингорисполкома указано несколько причин для отказа", - сказал он. По его словам, власти города отметили, что выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона, а также обратили внимание на то, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет с милицией и коммунальными службами.

Ранее организаторы акции заявили, что ГУВД Мингорисполкома отказалось заключать с ними договор на сопровождение запланированной акции.

9 марта представители ряда политических партий и движений подали в Мингорисполком заявку на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики (День воли), которую оппоненты власти отмечают 25 марта.

21 марта задержали лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова - одного из заявителей акции, он получил 15 суток административного ареста за неповиновение милиции - согласно протоколу, он отказывался выходить из служебного автомобиля и вел себя вызывающе.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциях протеста весной.