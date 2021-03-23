В ГУВД Минска заявили о готовящихся провокациях в ходе незаконных акций на этой неделе

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Участники планируемых на этой неделе несанкционированных акций в Минске готовят серию провокаций, сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить правопорядок в белорусской столице. Об этом заявил во вторник начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

"При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы. Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - отметил глава минской милиции, слова которого приводит агентство БелТА.

Гриб заверил, что правоохранители предпримут действия, направленные на поддержание правопорядка в белорусской столице. Одновременно руководство ГУВД призвало жителей Минска воздержаться от участия в незаконных акциях.

Ранее представители белорусской оппозиции обратились к властям Минска за разрешением провести 25 марта акцию по случаю Дня воли, приуроченной очередной годовщине образования Белорусской народной республики (БНР). Городские власти отказали заявителям в проведении мероприятия.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них по данным ЦИК со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов выборов, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной.