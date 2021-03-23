СК по Минску сообщил, что после выборов возбудил 935 уголовных дел о массовых беспорядках

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) по Минску заявил, что после президентских выборов с августа прошлого года было возбуждено 935 уголовных дел о массовых беспорядках в белорусской столице. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого", - приводит агентство слова начальника управления СК по Минску Сергея Паско. По его словам, за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% составили дела о массовых беспорядках.

Со своей стороны прокурор города Олег Лаврухин добавил, что почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках с причинением ущерба, насилия в отношении представителей правопорядка в Минске приговорен к лишению свободы, остальные, как правило, к ограничению свободы с направлением или без направления в исправительные учреждения открытого типа.

По словам начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Бабича, административную ответственность за блокирование столичных дорог, подачу звукового сигнала, в том числе с созданием аварийной обстановки, с 9 августа прошлого года понесли более 1 тысячи водителей. "С 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечены 202 водителя, за подачу звукового сигнала - порядка 470 водителей и 375 - за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки", - сказал он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциях протеста весной.