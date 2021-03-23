Блинкен заявил о заинтересованности НАТО в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. НАТО очень сильно заинтересована в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса, несмотря на разногласия с Анкарой. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на вебинаре на тему "Укрепление трансатлантических связей" в Брюсселе.

"Турция - давний и ценный союзник. Мы очень заинтересованы в том, чтобы "закрепить" ее в НАТО. И мы полагаем, что это в интересах и самой Турции", - сказал он.

По словам Блинкена, разногласия между членами НАТО есть, однако альянс может стать сильнее, если преодолеет их.

Одной из главных проблем в отношениях с Турцией Блинкен назвал контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В декабре 2020 года предыдущая администрация США ввела санкции в отношении Турции за покупку С-400.