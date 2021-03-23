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Лукашенко заявил, что не является сторонником вхождения страны в любое другое государство

По словам президента Белоруссии, он является самым большим сторонником суверенитета и независимости страны

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является самым большим сторонником суверенитета и независимости страны и не допускает ее вхождения в какое-либо другое государство.

"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил", - заявил во вторник белорусский президент на встрече с работниками Минского производственного кожевенного объединения, передает БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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