Годовщина агрессии НАТО. Как начались бомбардировки Югославии

Формальным поводом стало неисполнение Белградом требования НАТО "вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия", где обострился конфликт между сербским и албанским населением.

С конца 1980-х годов косовские албанцы требовали расширения автономии края, а в 1990-е годы создали "Освободительную армию Косова" (ОАК), которая объявила о вооруженной борьбе за независимость. В 1998 году боевики ОАК начали нападать на сербскую полицию. Для пресечения волны терактов Белград ввел в край сначала полицейские, а затем регулярные военные части. В регионе фактически началась гражданская война.

Вскоре из Косова стали приходить сообщения об этнических чистках. Самым громким стал инцидент в селе Рачак, где в январе 1999 года сербская полиция якобы казнила 45 мирных албанцев. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация.

Таким образом ситуация в крае оказалась в центре внимания международного сообщества. Страны НАТО обвиняли Белград в геноциде и угрожали начать военную операцию. В свою очередь ООН, ЕС, ОБСЕ, а также Контактная группа с участием России искали политический выход из кризиса. В феврале 1999 года в пригороде Парижа Рамбуйе начались переговоры между представителями руководства Сербии и косовскими албанцами.

18 марта 1999 года на переговорах в Париже от сербской стороны потребовали подписать британо-американский документ, который гарантировал Косову широкую автономию, требовал вывода сербских войск и техники и фактически передавал край под управление НАТО. К тому же в нем требовались особые льготы для натовских сил: например, свободное перемещение вооруженных военных по территории Сербии и Черногории. Югославская сторона восприняла эти пункты как покушение на суверенитет и отказалась подписывать документ. Это стало формальным поводом для начала операции НАТО в Югославии, которая не была одобрена Совбезом ООН.