В Минске заявили, что в беспорядках после выборов участвовали анархисты с Украины и из РФ

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Начальник управления Следственного комитета (СК) по Минску Сергей Паско сообщил, что в массовых беспорядках после президентских выборов в Белоруссии участвовали представители анархистских движений с Украины и из России.

"В отношении значительного числа анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей, они непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели", - сказал Паско, слова которого приводит агентство БелТА во вторник.

По его словам, мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах республики.

"Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - утверждает Паско.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении ряда блогеров которые, по мнению следствия, "совершали преступные деяния". "Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько", - заявил начальник управления СК по Минску. По его словам, все вышеназванные блогеры находятся за границей, Генпрокуратура занимается их экстрадицией, направлены документы на их выдачу, ведомство ждет ответов от зарубежных коллег.

Ранее МВД сообщило, что поступили документы для организации межгосударственного розыска Антона Мотолько. Его Telegram-канал на территории республики собираются признать экстремистским. Также КГБ Белоруссии внес в список причастных к терроризму основателя телеграм-канала "Нехта" Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-канала Романа Протасевича. Документы об их экстрадиции направлены в Польшу.