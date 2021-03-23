СМИ: Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе

ТАСС, 23 марта. Турция выразила послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность в связи с обстрелами в Идлибе, в зоне деэскалации, где действуют турецкие военные. С таким утверждением во вторник выступила газета Hurriyet Daily News.

Озабоченность из-за обстрелов также доведена до военного атташе РФ в Анкаре, отмечает издание. Российским представителям якобы было передано, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, которые обозначены как зоны деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

Между тем 21 марта Министерство национальной обороны Турции утверждало, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения Вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе. Согласно распространенному заявлению турецкого оборонного ведомства, сирийские войска ранее "нанесли удары по госпиталю в эль-Атарибе", а также "ракетному обстрелу подвергся жилой район в Кахе в идлибской зоне деэскалации и грузовики и трейлеры возле города Сармада". Российская Федерация, как указывало Минобороны, "была проинформирована для незамедлительного прекращения нападений".