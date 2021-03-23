Оппозиция Армении решила разблокировать проспект Баграмяна рядом со зданием парламента

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Армянское оппозиционное объединение "Движение за спасение родины", которое с конца февраля заблокировало центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, приняло решение открыть его и оставить перекрытой параллельную улицу Демирчяна. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

"Исходя из вышеизложенного, Совет "Движения за спасение родины" принял решение о текущем этапе борьбы: старт новой волны политических акций, расширения географии действий с вовлечением населения регионов, оставить палаточный городок на улице Демирчяна как штаб движения, восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив создаваемые для граждан неудобства", - отмечается в сообщении.

Оппозиция также сообщила, что намерена расширить географию протестов и вовлечь население регионов. Противники действующей власти также сообщили, что 28 марта в Ереване состоится общенациональный митинг, в ходе которого лидеры объединения представят дальнейшую программу действий.

Активисты оппозиционного движения 25 февраля перекрыли проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении после того, как уже бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Уже 9 марта противники Пашиняна также перекрыли параллельную улицу Демирчяна, чтобы парламентарии не смогли войти в здание законодательного органа. Однако полиция не позволила им заблокировать хозяйственный вход армянского парламента, в результате чего работа законодательного органа не была нарушена.

18 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.