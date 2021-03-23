Министры обороны Армении и РФ обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Министры обороны Армении и РФ Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу во вторник в ходе телефонной беседы обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, реформы в армянских вооруженных силах, а также военно-политическую ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"Министры обороны двух союзнических стран обсудили основные направления масштабных реформ в ВС Армении, вопросы армяно-российского военного сотрудничества, деятельность миротворцев РВ в Нагорном Карабахе. В ходе телефонного разговора особо упоминались меры безопасности, принятые в Сюникской области Армении. Арутюнян и Шойгу также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе", - отмечается в релизе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.