Полиция Киева завела второе уголовное дело по факту беспорядков у офиса президента

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Полиция Киева завела уголовное дело по факту беспорядков у здания офиса президента Украины, которые произошли 20 марта. Об этом во вторник сказано в сообщении ведомства.

"Следователи столичной полиции по факту событий под ОПУ [офис президента Украины] начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", - говорится в нем. Ранее было заведено дело по статье за хулиганство.

Акция националистов прошла в субботу, 20 марта, и была приурочена ко дню рождения бывшего главы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко, приговоренного на Украине к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Они жгли файеры и бросали шумовые гранаты, оставили надписи краской на фасаде здания президентского офиса, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента".

В полиции сообщили, что в настоящее время идентифицированы шесть участников беспорядков, двум из них предъявлены обвинения по статье за хулиганство.