Венецианская комиссия СЕ обнародовала заключение по поправкам в Конституцию России

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала во вторник свое заключение относительно вопроса о поправках в Конституцию РФ.

Комиссия Совета Европы подчеркивает, что готова к дальнейшему сотрудничеству с Россией по этому вопросу. "Венецианская комиссии готова к сотрудничеству с российскими властями и Парламентской ассамблеей для дальнейшего содействия по этому вопросу", - говорится в документе.

В то же время комиссия Совета Европы указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции РФ и процедуре принятия поправок". При этом она приветствовала поправки, которые вносят ряд положительных изменений, таких как усиление социальной защиты граждан.

В июле 2020 года МИД России сообщил, что Москва не делала запросов в Венецианскую комиссию Совета Европы относительно оценки поправок в конституцию, поскольку это внутреннее дело России. Как заявил тогда заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, Россия не запрашивала мнения ни Венецианской комиссии, ни других международных органов по поправкам в основной закон. Россия считает это своим внутренним делом, указал дипломат

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России 1 июля 2020 года в 21:00 мск. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.