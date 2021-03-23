Четвертые выборы за два года. Как проходит досрочное голосование в парламент Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Уже четвертые за два года парламентские выборы в Израиле проходят во вторник при высокой явке. Как сообщает корреспондент ТАСС, на участках для голосования многолюдно, в одной из школ на юге Тель-Авива к урнам выстроились в очереди десятки людей.
"Думаю, проголосовать должны все, чем больше граждан проголосует, тем выше шанс, что политики вынуждены будут договориться по созданию коалиции, пятых выборов удастся избежать, а будущее правительство проработает достаточно долго, чтобы положить конец политическому кризису в стране и разгрести все проблемы, накопившиеся из-за коронавируса", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС житель Тель-Авива Авигдор.
По информации ЦИК Израиля, явка на досрочных выборах в Кнессет по состоянию на 10:00 (11:00 мск) составила 14,8%, что на 0,3 п. п. выше аналогичного показателя предыдущих выборов, а на 12:00 (13:00 мск) достигла 25,4%, что на 2,2 п. п. ниже показателя предыдущих выборов, но на 0,6 п. п. выше явки на это же время 9 апреля 2019 года.
Утром 23 марта в Иерусалиме проголосовал президент Израиля Реувен Ривлин. "Четвертые выборы за два года подрывают доверие общества. У вас, граждане, есть возможность на это повлиять", - сказал он на участке, обращаясь к согражданам. "Я в последний раз голосую как президент, и я голосую как сознательный гражданин", - добавил он.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара также проголосовали во вторник на другом участке в Иерусалиме. "Я призываю всех выйти из дома и реализовать право голоса", - заявил глава кабмина, высказывания которого распространила канцелярия премьера.
Безопасность и участки
День выборов по закону в Израиле является выходным. Безопасность обеспечивают порядка 20 тыс. полицейских, сообщил ТАСС официальный представитель полиции государства Михэаль Зингерман. По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые работают непосредственно на избирательных участках, "снаряжены видеокамерами для того, чтобы фиксировать любые нештатные ситуации".
Всего на израильской территории 23 марта работают 13 685 участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00, в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 22:00. В этом году 409 избирательных участков открыты исключительно для пациентов с COVID-19 и 342 участка работают для людей, находящихся на карантине после контакта с подтвержденным пациентом. В международном аэропорту Бен-Гурион организовали четыре избирательных участка. По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей.
Результаты голосования и формирование коалиции
Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 23:00 мск, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов. Через неделю президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, по итогам которых должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но который вместе с тем в состоянии сформировать устойчивую коалицию, контролирующую хотя бы минимальное большинство - 61 из 120 мест в парламенте.