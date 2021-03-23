Четвертые выборы за два года. Как проходит досрочное голосование в парламент Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Уже четвертые за два года парламентские выборы в Израиле проходят во вторник при высокой явке. Как сообщает корреспондент ТАСС, на участках для голосования многолюдно, в одной из школ на юге Тель-Авива к урнам выстроились в очереди десятки людей.

"Думаю, проголосовать должны все, чем больше граждан проголосует, тем выше шанс, что политики вынуждены будут договориться по созданию коалиции, пятых выборов удастся избежать, а будущее правительство проработает достаточно долго, чтобы положить конец политическому кризису в стране и разгрести все проблемы, накопившиеся из-за коронавируса", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС житель Тель-Авива Авигдор.

По информации ЦИК Израиля, явка на досрочных выборах в Кнессет по состоянию на 10:00 (11:00 мск) составила 14,8%, что на 0,3 п. п. выше аналогичного показателя предыдущих выборов, а на 12:00 (13:00 мск) достигла 25,4%, что на 2,2 п. п. ниже показателя предыдущих выборов, но на 0,6 п. п. выше явки на это же время 9 апреля 2019 года.

Утром 23 марта в Иерусалиме проголосовал президент Израиля Реувен Ривлин. "Четвертые выборы за два года подрывают доверие общества. У вас, граждане, есть возможность на это повлиять", - сказал он на участке, обращаясь к согражданам. "Я в последний раз голосую как президент, и я голосую как сознательный гражданин", - добавил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара также проголосовали во вторник на другом участке в Иерусалиме. "Я призываю всех выйти из дома и реализовать право голоса", - заявил глава кабмина, высказывания которого распространила канцелярия премьера.

Безопасность и участки

День выборов по закону в Израиле является выходным. Безопасность обеспечивают порядка 20 тыс. полицейских, сообщил ТАСС официальный представитель полиции государства Михэаль Зингерман. По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые работают непосредственно на избирательных участках, "снаряжены видеокамерами для того, чтобы фиксировать любые нештатные ситуации".