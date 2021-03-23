Президент и премьер Армении обсудили проведение досрочных парламентских выборов

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян во вторник обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, шаги, направленные на улучшение внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов. Были предприняты необходимые шаги для обеспечения свободной и справедливой организации выборов, в том числе путем совершенствования конституции и законодательной базы", - отмечается в сообщении.

18 марта Пашинян после консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций объявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. В Армении обсуждается возможность изменения избирательного кодекса и перехода к пропорциональной системе. Во вторник глава правящего парламентского блока Армении "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что блок перед внеочередными выборами склонен пойти на такие изменения.

Согласно действующему избирательному законодательству Армении, депутаты парламента избираются по смешанной системе - пропорциональной и так называемой рейтинговой. Места в парламенте между партиями распределяются пропорционально числу полученных партиями голосов. При этом избиратели голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. В результате депутатом становится тот, кто наберет больше голосов, чем другие политики из того же списка.