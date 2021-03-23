В Белоруссии еще два Telegram-канала признали экстремистскими

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что решением суда еще два Telegram-канала и несколько протестных групп в этом месседжере признаны экстремистскими. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, распространенном во вторник.

"По материалам восьмого управления ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД, суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта Telegram-канал "Каратели Беларуси" экстремистским материалом", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, задержанные ранее двое работников "Белтелекома" направляли сведения о правоохранителях администраторам в том числе этого ресурса. "По оперативной информации, обвиняемые не просто хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель - содействие деструктивным Telegram-каналам в создании условий и побуждении к применению насилия, уничтожению (повреждению) имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей, а также распространение клеветнических сведений и оглашение информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне", - отметили в МВД.

Кроме того, по информации ведомства, экстремистскими признаны Telegram-канал "Мая краiна Беларусь" (более 157 тыс. подписчиков), а также группы в этом мессенджере "Чат группы Каратели" (более 1,9 тыс. участников) и "Я выхожу/ МКБ" (более 7,5 тыс. участников).

"В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, к массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам", - заявили в МВД республики.

Ранее решением суда Ленинского района Бреста экстремистскими были признаны Telegram-каналы "Брест: Слухи и факты" и чат "Брест 97%. Также суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистской продукцией Telegram-каналы и чат "Водители 97%", "Мозырь 97%", "Гомель Советский 97%" и "Речица для жизни" (чат). А cуд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Генпрокуратура Белоруссии 18 марта рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.