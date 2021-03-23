МИД Литвы выразил протест послу КНР из-за введенных Пекином санкций против депутата Сейма

ВИЛЬНЮС, 23 марта. /ТАСС/. МИД Литвы сообщил, что вызвал во вторник посла Китая Шэнь Чжифэя, чтобы выразить ему протест в связи с введением Пекином санкций в отношении депутата Сейма (парламента) республики Довиле Шакалене.

Этот шаг китайских властей стал ответом на новые рестрикции ЕС, которые коснулись четырех граждан и одной организации КНР.

"Послу напомнили, что утвержденный на состоявшемся вчера [22 марта] в Брюсселе заседании Совета ЕС по иностранным делам список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в соответствии с глобальным режимом санкций за нарушения прав человека ЕС, не направлен против какой-либо страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Санкции ЕС и ответ Китая

22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман; нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.