Посла Китая вызвали в МИД Дании

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Посол Китая в Дании был вызван в МИД королевства для объяснений после введения Пекином санкций в отношении ряда лиц и организаций ЕС, в том числе основанного бывшим премьер-министром Андерсом Фог Расмуссеном датского фонда демократии Alliance of Democracies. Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

"Вызывать таким образом посла другой страны для переговоров - серьезный дипломатический шаг. Я совершаю этот шаг, потому что основные ценности Дании и Европы подвергаются сомнению, и я с удовлетворением отмечаю, что несколько европейских стран принимают аналогичные меры. В этой связи ни датская общественность, ни правительство Китая не должны сомневаться в том, как датская сторона воспринимает этот серьезный вопрос", - отметил в этой связи глава МИД Еппе Куфуд.

В понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

"Когда Китай вводит санкции в отношении свободных, критически настроенных европейских политиков, институтов и лиц, формирующих общественное мнение, просто потому, что они критически отзываются о Китае, это явная атака на свободу выражения мнения гражданами в Европе и Дании. Это, конечно, совершенно недопустимо. Позвольте подчеркнуть, что санкции ЕС затрагивают только китайских чиновников, которые несут прямую ответственность за серьезные нарушения прав человека", - считает Куфуд. Он также уточнил, что "санкции ЕС согласованы с США, Великобританией и Канадой".

Глава МИД Швеции Анн Линде также сообщила в понедельник, что ее ведомство намерено обсудить с посольством Китая в Стокгольме введенные Пекином санкции, в том числе против главы научного центра по вопросам Китая Внешнеполитического института Швеции Бьорна Ердена.

В СУАР на северо-западе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство которых исповедуют ислам. Согласно информации китайского правительства, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в "исправительных лагерях СУАР" могут противозаконно содержаться до 1 млн представителей этого народа.