В США слушания по вынесению приговора бывшему замдиректора "Военторга" перенесли на август

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Слушания по вынесению приговора бывшему заместителю директора "Военторга" Леониду Тейфу, который признал себя в США виновным в ряде преступлений, состоятся 13 августа в городе Нью-Берн (штат Северная Каролина). Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу данных федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

На прошлой неделе Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинения из 50. В частности, он сообщил, что в мае 2018 года дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в попытке добиться депортации из страны третьего лица. Кроме того, Тейф признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе в 2018 году, а также в том, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов.

Ранее ожидалось, что приговор будет вынесен в сентябре. Теперь планируется, что на заседании 13 августа также огласят наказание бывшей супруге Леонида Тейфа - Татьяне Тейф. Она признала вину в том, что предоставляла властям США заведомо ложную информацию.

В материалах суда не поясняется, какое наказание может грозить Тейфу. По данным агентства Associated Press, Тейф пошел на сделку со следствием. Прокуратура будет добиваться для него тюремного заключения сроком не более пяти лет вместо 20, которые грозили ему по всем пунктам обвинения. Тейф согласился возместить убытки на сумму $6 млн.

Родившийся в Белорусской ССР, Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материалам дела, у него была недвижимость в штате Северная Каролина. Тейф был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с супругой предстал перед судом в столице штата Роли. Татьяна Тейф была названа одним из соучастников бывшего заместителя директора "Военторга". Им, а также еще трем лицам, в частности, инкриминировался сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение касается деяний, совершенных в период между 2010 годом и 2012 годом, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга" - компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По мнению прокуратуры, он с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, якобы превысила 150 млн долларов. По версии стороны обвинения, часть этих денег была размещена на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.