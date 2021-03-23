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WSJ: принц Гарри устроился на работу в компанию карьерного тренинга

Принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в американском стартапе
Принц Гарри EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Принц Гарри
© EPA-EFE/NEIL HALL

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в стартапе, основанном в 2013 году в штате Калифорния. Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Ему после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско.

Генеральный директор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью прошлого года. Робишо надеется на то, что Гарри окажется полезен американскому предприятию.

Из Лондона в Санта-Барбару

Больше года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивать себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время пара проживает в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Теги
СШАВеликобританияГарри, герцог Сассекский
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