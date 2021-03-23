Блинкен и Столтенберг обсудили Россию, Китай и Афганистан

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе по случаю встречи глав МИД стран НАТО, во вторник обсудил с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом ситуацию вокруг России, Китая и Афганистана. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен и Столтенберг "обсудили важность продолжающихся консультаций по Афганистану, обеспокоенность злонамеренной деятельностью России и Китая, усилия по распространению дезинформации, а также контроль над вооружениями и региональные вопросы безопасности", сообщил американский дипломат. Госсекретарь и генсек "также обсудили доклад [по концепции] "НАТО 2030", который закладывает прочную основу для адаптации НАТО к новым стратегическим реалиям, в том числе к изменению климата".

Главы МИД 30 стран НАТО проводят во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Блинкена. Как сообщил Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, главными темами обсуждения станут перестройка альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", проблема вывода войск из Афганистана, отношения с Россией.