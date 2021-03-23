В Пентагоне считают, что стоит отказаться от санкций против Индии за покупку оружия у РФ

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Применение санкций в отношении Индии за приобретение ею оружия и военной техники у России является, по всей видимости, не лучшим вариантом действий для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил во вторник адмирал Джон Акуилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

Выступая в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, он отказался прямо ответить на вопрос о том, следует ли, с его точки зрения, Вашингтону использовать ограничительные меры против Нью-Дели за военно-техническое сотрудничество с Москвой.

"Я бы оставил это творцам политики [США], чтобы они определяли, является ли это путем [вперед]. Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией. И, считаю, что потенциально аспект уговоров [Индии], предоставления [Нью-Дели] альтернатив мог бы быть более верным подходом", - заявил военачальник.

По словам адмирала, "Индия является действительно отличным партнером" США. "И, как мы видели на основе недавних обсуждений в формате "четверки", важность Индии и остальных [партнеров США] по "четверке" будет увеличиваться", - подчеркнул Акуилино.

"Четверка" - это объединение Австралии, Индии, США и Японии. Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. В середине марта прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоятся в виртуальном формате.

Адмирал также признал, что у индийцев налажены "давние отношения с россиянами, сотрудничество в сфере безопасности", Нью-Дели традиционно полагается на Москву для закупки оружия и военной техники. При этом Акуилино подтвердил, что будет продолжать уговаривать Индию "рассматривать возможность приобретения американской [военной] техники".

"Мы продолжим конкурировать с Россией в регионе", - добавил адмирал.

Угроза для США

Американское министерство обороны рассматривает системы баллистических и крылатых ракет Китая, а также разработку гиперзвукового оружия в Индо-Тихоокеанском регионе серьезной угрозой для США и их союзников, добавил Акуилино.

"Системы баллистических и крылатых ракет Китая, а также разработка гиперзвукового оружия повышают риски и создают проблемы [для США]", - отметил адмирал.

По его мнению, размещение гиперзвукового оружия "представляет серьезную угрозу для США и сил их союзников в регионе, а для решения данной задачи необходим первоначальной оборонный потенциал в ближайшем будущем". Адмирал также подчеркнул, что находящиеся в данный момент в регионе на ротационной основе американские силы "не смогут противодействовать угрозе, исходящей от Китая".

"Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая имеют растущий арсенал баллистических ракет средней дальности, которые могут угрожать базам США в регионе, в том числе в Южной Корее, Японии, а также на Гуаме, в том числе и ВМС США <...>. Кроме того, Китай постоянно развивает свои ракетные технологии, увеличивая их дальность, устойчивость, точность и смертоносность", - утверждает Акуилино.