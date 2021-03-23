В КНДР назвали политической провокацией санкции ЕС за "нарушение прав человека"

ПХЕНЬЯН, 23 марта. /ТАСС/. Представитель Министерства иностранных дел КНДР назвал "политической провокацией" введенные ЕС санкции в отношении Пхеньяна за якобы нарушения прав человека. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша страна решительно отвергает "санкции за нарушение прав человека" ЕС, уже ставшие привычной частью враждебной по отношению к КНДР политики, и считает их грубой политической провокацией, направленной на вмешательство во внутренние дела страны и подрыв ее суверенитета", - приводит ЦТАК слова представителя министерства. Он назвал практику введения санкций за нарушения прав человека лишь прикрытием для оказания давления на другие страны.

22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении ряда лиц и организаций из России, Китая, КНДР и других стран, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека.

В частности, "за репрессии" под ограничительные меры попали двое министров народной республики и Центральная прокуратура КНДР. Подпавшим под санкции лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС при обнаружении будут заморожены.