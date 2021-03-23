НАТО считает, что ей угрожают Россия, терроризм и авторитарные государства

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. НАТО усматривает угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении глав МИД Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Альянс сталкивается с растущими угрозами и системной конкуренцией. Российские агрессивные действия представляют угрозу евроатлантической безопасности, терроризм во всех формах и проявлениях является угрозой для всех. Агрессивные и авторитарные государства, а также негосударственные игроки бросают вызов международному миропорядку, основанному на правилах, в том числе с помощью гибридных и киберугроз. Пандемия COVID-19 также свидетельствует, что мы сталкиваемся с постоянно меняющимися вызовами. НАТО продолжит к ним адаптироваться", - говорится в документе.

В нем подчеркивается важность тесного взаимодействия США и европейских стран - членов НАТО, "верность 5-й статье Вашингтонского договора" которая определяет принцип коллективной безопасности альянса, а также обязательство всех стран НАТО повышать свои военные расходы.