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НАТО считает, что ей угрожают Россия, терроризм и авторитарные государства

В заявлении глав МИД Организации Североатлантического договора подчеркивается важность тесного взаимодействия США и европейских стран - членов НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. НАТО усматривает угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении глав МИД Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Альянс сталкивается с растущими угрозами и системной конкуренцией. Российские агрессивные действия представляют угрозу евроатлантической безопасности, терроризм во всех формах и проявлениях является угрозой для всех. Агрессивные и авторитарные государства, а также негосударственные игроки бросают вызов международному миропорядку, основанному на правилах, в том числе с помощью гибридных и киберугроз. Пандемия COVID-19 также свидетельствует, что мы сталкиваемся с постоянно меняющимися вызовами. НАТО продолжит к ним адаптироваться", - говорится в документе.

В нем подчеркивается важность тесного взаимодействия США и европейских стран - членов НАТО, "верность 5-й статье Вашингтонского договора" которая определяет принцип коллективной безопасности альянса, а также обязательство всех стран НАТО повышать свои военные расходы.

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