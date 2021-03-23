Прокуратура Молдавии признала депутата подозреваемым в хищении €1 млрд из банков

КИШИНЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Депутат от партии "Шор" Денис Уланов, которого накануне лишили депутатской неприкосновенности и задержали на 72 часа, признан подозреваемым в причастности по делу о краже €1 млрд из банков Молдавии. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Молдавии.

"Уланов проходит подозреваемым по эпизоду о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Он действовал в интересах "криминальной группировки", - говорится в сообщении. В нем также отмечено, что в кабинете Уланова провели обыск, он был допрошен, но свою вину не признал.

Парламент Молдавии на заседании в понедельник снял неприкосновенность с депутатов партии "Шор" Уланова и Петра Жардана, которые были в этот же день задержаны правоохранителями. По данным, которые представил депутатам генеральный прокурор Александр Стояногло, Уланов подозревается в пособничестве бизнесмену Илану Шору, который оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с хищением из банковской системы страны.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся Шором. Как заявил Стояногло, следствие выяснило, что главным выгодополучателем банковского хищения был олигарх, лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, который после смены власти в 2019 году бежал в США. Прокуроры выдали ордер на его арест, однако американские власти отказались его выдать.