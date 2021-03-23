Spiegel: МИД Германии пригласил на беседу посла Китая в Берлине

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. МИД Германии пригласил "на срочную беседу" посла Китая в Берлине в связи с введением Пекином санкций против официальных лиц Евросоюза. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Германская сторона дала понять китайскому дипломату, что санкции Пекина "представляют собой несоразмерную эскалацию и осложняют отношения между ЕС и Китаем", пишет Der Spiegel.

22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман; нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.