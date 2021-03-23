В Донецке считают, что решение о закрытии центра ДНР в Марселе принято под давлением Киева

ДОНЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Решение апелляционного суда города Экс-ан-Прованс о закрытии расположенного в Марселе представительского центра Донецкой народной республики (ДНР) было принято под давлением украинских властей и вызывает беспокойство. Об этом во вторник заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"У нас не вызывает сомнений, что такое решение было принято под давлением украинских властей, которые еще с 2017 года подавали иски против центра во Франции. Напомним, что нашим единомышленникам уже удавалось противостоять этому давлению: в сентябре 2018 года прошло судебное заседание в суде высшей инстанции города Экс-ан-Прованс, завершившееся в пользу представительского центра ДНР, деятельность которого была признана легальной, а ходатайство о закрытии центра было отклонено", - цитирует Никонорову Telegram-канал МИД ДНР.

Глава МИД ДНР добавила, что после первого решения правительство Украины "продолжило свою провокационную деятельность и подало новый запрос на иск против нашего центра уже в апелляционный суд Франции". "Руководитель представительского центра господин Юбер Файяр совместно с адвокатами настойчиво и тщательно работал над аргументами защиты. Но, к сожалению, после двух с половиной лет борьбы за центр, апелляционный суд вынес решение о его закрытии", - сказала она.

Она добавила, что в МИД ДНР считают, что повторный запрос был явной попыткой Киева вмешаться в работу судебной системы. "Мы крайне обеспокоены тем, что украинское правительство позволяет себе оказывать давление на власти Франции", - добавила Никонорова.

"Тем не менее, мы знаем, что наши французские единомышленники, включая руководителя центра господина Файяра, намерены продолжать борьбу за существование данной организации. Мы, в свою очередь, также сделаем все возможное для того, чтобы поддержать наших друзей во Франции и других европейских странах, которые вносят очень значительный и важный вклад в дело распространения правдивой и объективной информации о ДНР за рубежом", - отметила глава МИД ДНР.

Ранее суд города Экс-ан-Прованс постановил закрыть расположенный в Марселе представительский центр ДНР.