Генсек НАТО объяснил увеличение ядерного потенциала Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Решение Великобритании об увеличении запаса ядерных вооружений вызвано модернизацией Россией и Китаем своих арсеналов. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала, с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером [Великобритании] Борисом Джонсоном вчера и главой МИД [Домиником] Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия". "Однако пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - добавил он.

Ранее власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought.