СМИ: специалисты ВМС США подняли затонувший в море вертолет с глубины 5,8 км

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты Аварийно-спасательной службы ВМС США установили рекорд, подняв со дна Филиппинского моря с глубины 5 814 м затонувший в прошлом году патрульный вертолет. Об этом сообщил во вторник портал Defense Brief.

Как отмечает портал, операция по подъему вертолета MH-60S проходила в конце минувшей недели примерно в 150 км к востоку от побережья японского острова Окинава. Для точного определения местоположения и закрепления троса использовался дистанционно управляемый глубоководный аппарат CURV 21. Вертолет был поднят на палубу спасательного судна, которое направляется на базу американских ВМС в Йокосуке. Затем вертолет будет доставлен в США для определения причин, приведших к его падению в море.

"Наши усилия подтвердили способность ВМС проводить глубоководные поисково-спасательные работы, - приводит портал слова представителя Службы Брайана Блейка. - К тому же теперь удастся определить причину инцидента, что позволит повысить безопасность полетов авиации ВМС".

MH-60S рухнул в воду 25 января 2020 года во время выполнения задач по патрулированию. Все пять членов экипажа были тогда спасены японскими сторожевиками. Вертолет был приписан к флагманскому командному кораблю Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, который базируется в Йокосуке.