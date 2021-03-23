Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере (штат Колорадо). Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с краткой речью в связи со стрельбой в Боулдере, унесшей жизни 10 человек.

"Мне не нужно больше ни минуты, <...> чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.

Байден заявил, что американские власти пока не знают, какими именно были мотивы действий открывшего стрельбу в городе Боулдер.

"Вы просите меня строить догадки <...> о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов", - отметил он, говоря о мотивах подозреваемого.

"Как я уже сказал, к данному моменту много чего [о трагедии] остается неизвестным", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что федеральное правительство тесно работает с правоохранительными органами на местах. "Как президент я собираюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы обеспечивать безопасность американского народа", - указал он.

Американский лидер отметил, что распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи со стрельбой в Колорадо. Он напомнил, что флаги к настоящему моменту уже были приспущены из-за совершенного на прошлой неделе нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и окрестностях города. Тогда погибли в общей сложности восемь человек, из них шесть были выходцами из Азии, еще один человек пострадал.

По данным властей США, стрельбу в Боулдере в понедельник рядом с одним из местных супермаркетов открыл 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский. Предположительно, у него не было сообщников.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно случавшихся в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы власти США неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.