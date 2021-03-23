Дени Сассу-Нгессо переизбрали президентом Республики Конго

ПРЕТОРИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Действующий президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо победил на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах главы государства. Об этом объявило во вторник министерство внутренних дел страны со ссылкой на избирательную комиссию.

Глава государства набрал, согласно предварительным данным, 88,57% голосов избирателей, приводит данные избиркома Agence France-Presse. Таким образом, второго тура президентских выборов в Республике Конго не будет.

Нынешняя победа 77-летнего Дени Сассу-Нгессо на выборах - четвертая по счету. Он был выдвинут кандидатом от правящей Конголезкой партии труда. Сассу-Нгессо впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года. В 1992 году он проиграл президентские выборы, однако вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. В общей сложности Сассу-Нгессо провел на посту главы государства 37 лет.

В прошедших выборах участвовали семеро кандидатов. Основными конкурентами действующего президента были представители оппозиции и бывшие министры Ги-Брис Парфе Колела и Матиас Дзон. За три дня до голосования у Колела был диагностирован коронавирус. В ночь на понедельник политик скончался в медицинском самолете, который должен был доставить его из столицы страны Браззавиля во Францию для лечения. Избирком сообщил во вторник, что за Колела проголосовали 7,84% избирателей. Правом голоса обладают 2,5 млн жителей страны, явка составила 67,55%.

Принятая на общенациональном референдуме в 2015 году Конституция Республики Конго устанавливает срок президентского мандата в пять лет. При этом один и тот же политик, победив на выборах главы государства, имеет право еще дважды переизбираться. При новой конституции Дени Сассу-Нгессо уже побеждал на президентских выборах в 2016 году.