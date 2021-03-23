Столтенберг: НАТО не вырабатывает консенсус между странами по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. НАТО не занимается выработкой консенсуса между входящими в нее странами в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2" и не имеет собственной позиции по данному вопросу. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов на встрече глав внешнеполитических ведомств альянса.

"У НАТО нет позиции по "Северному потоку - 2", поскольку разные государства-члены имеют разные подходы к этой проблеме. А в НАТО все решения принимаются путем консенсуса", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что наличие разногласий между входящими в альянс странами не должно препятствовать выполнению им своих основных функций в сфере безопасности и обороны.

По прибытии на встречу глав дипведомств НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ждет возможности обсудить вопрос строительства трубопровода "Северный поток - 2" с руководителем МИД Германии Хайко Маасом.

"[Американский] президент [Джо] Байден был предельно ясен, говоря, что это [строительство газопровода] плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это [на встрече с Маасом]. Я очень жду этой дискуссии", - сказал Блинкен, вновь выразив мнение, что "Северный поток - 2" противоречит энергетическим целям Евросоюза, а также интересам Украины и других партнеров НАТО и ЕС.

18 марта Госдепартамент предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.