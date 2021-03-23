Суд обязал возобновить дело Порошенко о разжигании межконфессиональной розни

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возобновить уголовное производство о "разжигании межконфессиональной вражды" экс-президентом Украины Петром Порошенко во время создания Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил во вторник бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook.

"Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР возобновить <...> уголовное производство по факту разжигания межконфессиональной вражды <...> Петром Порошенко при создании ПЦУ и попытки ликвидации УПЦ КП (Украинской православной церкви Киевского патриархата)", - написал он. Мосийчук уточнил, что речь идет об уголовном производстве, которое было возбуждено ГБР в 2019 году по заявлению главы УПЦ КП Филарета. В июле 2020 года ГБР закрыло дело против Порошенко.

Порошенко с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. УПЦ, а также Русская православная церковь считают и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.