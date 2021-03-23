Макрон считает, что российским и турецким силам следует покинуть Ливию

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Иностранные силы, в том числе российские и турецкие, должны покинуть Ливию, предоставив официальным властям свободу решать судьбу государства. Такую точку зрения изложил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи и вице-председателем Мусой аль-Куни.

"Мы должны добиться того, чтобы иностранные силы, которые находятся на ливийской земле, покинули ее как можно скорее", - сказал он. "Турецкие и российские боевые силы, иностранные боевики", которые, как утверждал Макрон, "были завезены этими и другими государствами на ливийскую землю", должны покинуть ее как можно скорее. "Только ливийские вооруженные силы легитимны и могут воссоединить территорию страны", - считает он.