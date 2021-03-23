Байден намерен обсудить Россию и Китай на саммите ЕС 25 марта

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить ситуацию вокруг России и Китая на саммите ЕС, который состоится 25-26 марта и из-за третьей волны пандемии коронавируса в Европе пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил во вторник Белый дом.

Байден, отмечается в распространенном заявлении, расскажет "о своем желании активизировать отношения между США и ЕС, совместно бороться с пандемией и решать проблемы, связанные с изменением климата, а также укреплять самые масштабные в мире торговые и инвестиционные отношения". "Он также обсудит общие интересы во внешней политике, включая Китай и Россию", - говорится в документе.

Как проинформировали в Белом доме, американский лидер примет участие в саммите 25 марта по приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля.