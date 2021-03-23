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Reuters: два сенатора США призвали ускорить введение санкций против "Северного потока - 2"

По данным агентства, сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джин Шахин направили соответствующее письмо госсекретарю США Энтони Блинкену

ТАСС, 23 марта. Сенаторы-демократы США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ускорить введение новых санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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"Этот трубопровод ["Северный поток - 2"] должен быть остановлен, и ваше лидерство необходимо для достижения этой цели. Мы призываем, чтобы усилия, направленные на создание масштабного пакета санкций в отношении "Северного потока - 2", были ускорены", - цитирует Reuters текст письма.

Госдепартамент оперативно не ответил на запрос агентства о комментарии.

18 марта Госдепартамент предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.

Теги
СШАБлинкен, Энтони
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