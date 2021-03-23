Пентагон опроверг сообщения об обстреле американской базы в Дейр-эз-Зоре

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США во вторник опровергло сообщения об обстреле американской базы, расположенной в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, а также о пострадавших в результате инцидента. Соответствующее заявление распространил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было", - отметил он.

Об обстреле ранее сообщил телеканал Al Mayadeen. По его сведениям, по месторождению была выпущена ракета. Утверждалось, что в результате инцидента есть пострадавшие среди американских военнослужащих.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года 45-й президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.