Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против граждан и компаний РФ

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении 23 граждан России, в числе которых первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова. Соответствующий документ обнародован во вторник на сайте офиса главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте президентского указа.

Среди тех, кто оказался в списке, также значатся сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД РФ и других ведомств.

Зеленский также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против ряда российских компаний и СМИ, в том числе "Росгосстраха", ТАСС и МИА "Россия сегодня".

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте президентского указа.

Среди тех, кто оказался в списке, значатся также издания "Лента.ру" и "Газета.ру".

Санкции против депутатов Европарламента

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутатов Европарламента, являющихся гражданами Франции, Виржини Жорон, Жан-Лена Лакапеля и Оливье Филиппа.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте президентского указа.

Утверждается, что все трое депутатов представляют крайне правую политическую группу "Идентичность и демократия". Санкции включают в себя блокирование активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов на въезд.

Санкции против белорусских компаний

Зеленский также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении белорусских компаний "Лайф групп" и "Экми косметикс групп".

Согласно документу, санкции подразумевают блокировку активов компаний, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг.