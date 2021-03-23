Палатки оппозиции в Ереване перенесли с проспекта Баграмяна

ЕРЕВАН, 23 марта. /ТАСС/. Палаточный лагерь оппозиции у парламента Армении во вторник полностью перенесли с проспекта Баграмяна на прилегающую улицу Демирчяна, разблокировав таким образом спустя почти четыре недели движение по проспекту, передает корреспондент ТАСС.

Разблокировка проспекта началась около 19:00 по местному времени (18:00 мск). Три большие палатки перенесли на улицу Демирчяна, остальные разобрали и увезли на грузовых автомобилях. При этом на месте лагеря на проспекте Баграмяна почти не осталось мусора. Также была разобрана стоявшая в центре проспекта большая сцена. После этого коммунальные службы провели заключительную уборку проезжей части, которую занимал лагерь.

В 22:15 (21:15 мск) движение автомобилей по проспекту Баграмяна было полностью восстановлено. Усиленный патруль полиции наблюдал за переносом лагеря, не вмешиваясь в происходящее. Процесс прошел без инцидентов.

Ранее во вторник армянское оппозиционное объединение "Движение за спасение родины" объявило о решении освободить от палаток проспект Баграмяна, чтобы устранить "создаваемые для граждан неудобства", сохранив при этом лагерь у забора парламента Армении со стороны улицы Демирчяна. Одновременно в оппозиции анонсировали новую волну акций протеста и вовлечение в них населения регионов республики.

О палаточном лагере оппозиции

Активисты оппозиционного движения 25 февраля перекрыли проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, после того как уже бывший начальник генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 9 марта противники Пашиняна также перекрыли перпендикулярную проспекту улицу Демирчяна, чтобы парламентарии не смогли войти в здание законодательного органа. Однако полиция не позволила им заблокировать хозяйственный вход армянского парламента, в результате чего работа законодательного органа не была нарушена.

18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.