В ДНР сообщили, что сумма ущерба от военной агрессии Киева превысила 200 млрд рублей

ДОНЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Сумма ущерба, причиненного Донецкой народной республике (ДНР) в результате военной агрессии со стороны Киева, превысила 200 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина на заседании комиссии ДНР по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной.

"На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, ущерб, причиненный вооруженной агрессией Украины Донецкой народной республике, составляет более 200 млрд российских рублей. Подсчет ущерба осложняется тем, что продолжаются военные действия, на линии соприкосновения идут обстрелы, в связи с чем комиссия не может выехать на место, и специалисты не могут произвести окончательный расчет", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Общественная комиссия для оценки ущерба от агрессии со стороны украинской армии была создана в 2019 году. Решение о ее создании приняла инициативная группа жителей ДНР и ЛНР. Комиссия помогает пострадавшим гражданам составлять и направлять иски против Украины в Европейский суд по правам человека.