WP: КНДР в выходные провела пуски ракет малой дальности

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. КНДР в конце минувшей недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Об этом проинформировала во вторник со ссылкой на источники газета The Washington Post.

"КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей. <...> Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту [США Джо] Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе [со стороны КНДР]", - пишет издание.

Дополнительных подробностей об испытаниях газета не приводит, однако отмечает, что "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, чтобы "подчеркнуть свое техническое мастерство". Об испытаниях, как пишет The Washington Post, узнали американские разведслужбы.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на двух представителей американской администрации сообщала, что власти США обеспокоены возможностью того, что КНДР готовится к проведению новых ракетных испытаний, и внимательно следят за любыми свидетельствами этого.

В свою очередь глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк 16 марта сказал, что Пентагон обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия. По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году. Такой шаг, как полагает глава Северного командования, может указывать на намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать "испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции в ближайшем будущем".