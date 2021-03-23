Блинкен обсудил с главами МИД стран Вишеградской группы Россию и Китай

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав МИД стран НАТО, во вторник обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств стран Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) ситуацию вокруг России и Китая. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Как союзники по НАТО и государства - члены ЕС, страны Вишеградской группы играют важную роль в укреплении Центральной Европы и трансатлантического альянса. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность НАТО для нашей коллективной безопасности, включая адаптацию в рамках инициативы "НАТО 2030" для противодействия новым угрозам и вызовам, в том числе со стороны более настойчивых и агрессивных России и Китая", - сказал дипломат.

Главы МИД 30 стран НАТО проводят во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, главными дискуссионными темами станут перестройка альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", проблема вывода войск из Афганистана, отношения с Россией.