Посольство Франции в Триполи возобновит работу 29 марта

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Франция вновь откроет посольство в Триполи 29 марта спустя пять с половиной лет после закрытия из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи и вице-председателем Мусой аль-Куни.

"С понедельника наше посольство в Триполи будет открыто, и госпожа посол, которая непрестанно трудилась над этим, сможет прибыть на вашу землю, чтобы помочь в воплощении озвученных нами намерений" - сказал он.

Макрон пообещал оказывать поддержку в противостоянии санитарному кризису, связанному с глобальной пандемией коронавируса, и выразил надежду на успешное сотрудничество в области борьбы с терроризмом и торговлей людьми. Он подчеркнул, что Франция всецело поддерживает власти страны, в первую очередь поскольку "имеет долг перед Ливией и ливийцами, пережившими десятилетие беспорядка". "Ливийцы заслуживают право жить в стабильной и суверенной стране, - сказал он. - Мы полностью поддержим вас, чтобы вы имели возможность собрать все политические силы и провести [президентские и парламентские] выборы в конце года", - добавил президент Франции.

В начале февраля после начавшихся еще в прошлом году переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года.

30 июля 2014 года Франция закрыла свое посольство в Триполи, эвакуировав его сотрудников в Тунис из-за ухудшения ситуации с безопасностью и боевых действий в городе между различными вооруженными формированиями. Закрылись представительства международных организаций и посольства целого ряда стран, включая США, Канаду, Испанию и Бразилию, а также Евросоюз.