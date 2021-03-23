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В Лондоне задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

В полиции сообщили, что после оценки рисков для жителей прилегающих территорий было принято решение отказаться от эвакуации

ТАСС, 23 марта. Сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции задержали на юго-западе Лондона 53-летнего мужчину по подозрению в хранении взрывчатого вещества. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте столичных правоохранительных органов.

Теперь задержанному вменяют в вину подготовку или подстрекательство к террористическому акту. Полиция проводит обыск в его доме. Отмечается, что после оценки рисков для жителей прилегающих территорий было принято решение отказаться от эвакуации.

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