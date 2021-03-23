Пентагон сообщил, что США еще не приняли решения о выводе войск из Афганистана

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Администрация США пока не приняла окончательного решения по поводу вывода американских войск из Афганистана. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Пока такое решение не принято", - сказал он. При этом Кирби заверил, что, если решение о выводе войск будет принято президентом США Джо Байденом, то на месте будут обеспечены необходимые условия, чтобы военные смогли безопасно покинуть Афганистан. Представитель Пентагона отказался говорить о каких-либо предполагаемых сроках возможного вывода войск, подчеркнув, что "нельзя говорить сейчас об этом, не зная окончательного решения".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.