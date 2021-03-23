Госдеп: отсутствие соглашения власти и оппозиции Грузии мешает ее евроатлантическому пути

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Отсутствие соглашения между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса в стране станет препятствием для евроатлантических устремлений Тбилиси. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранных делам Сената Конгресса США заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Политические лидеры Грузии должны набраться политической воли, чтобы разрешить этот кризис. Ответственность за успех или провал однозначно лежит на них. Неспособность правящей партии и оппозиции достичь соглашения поставит под угрозу евроатлантические устремления Грузии", - считает он.

В Грузии уже пять месяцев длится политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика (18 февраля) в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Кризисом недовольны и в Евросоюзе. 12 марта в Грузию прибыл личный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который попытался посадить за стол переговоров власти и оппозицию и найти выход из положения, однако безрезультатно. Дипломат покинул Грузию 19 марта, а стороны так и не достигли соглашения.