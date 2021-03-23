Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать сохранять свое присутствие в Сирии, так как, по их мнению, от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) все еще исходит угроза. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы все еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать [членов группировки] ИГ. Это часть наших коалиционных усилий, - сказал он, отвечая на вопрос о целях нахождения американских военных в этой стране. - Они [террористы из ИГ] все еще находятся там и все еще представляют угрозу". При этом Кирби подчеркнул, что основная часть группировки уже разбита, но в Сирии бесконтрольной все еще остается значительная часть территории.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.